Казань, , 10:36 — REGNUM Арбитражный суд Татарии рассмотрит многомиллионный иск к строителю малых ракетных катеров, кораблей для ВМФ России — АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького». Иск почти на 270 млн рублей подало проектное бюро из Северной столицы. Претензии пока не приняли к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от АО «Северное проектно-конструкторское бюро» подано в суд 25 декабря 2020 года. Сумма исковых требований — 269 054 952,9 рубля. Детали иска пока не сообщались.

В этот же день к заводу имени Горького подало иск другое предприятие из Санкт-Петербурга — АО «Концерн «Гранит-Электрон». Оно требует выплаты 5 448 771,58 рубля.

Напомним, в начале декабря 2020 года к заводу из Татарии поступили также требования о выплате 24,8 млн рублей. Истцом выступило АО «Морские навигационные системы». Заседание пока не назначено.