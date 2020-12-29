Москва, , 10:19 — REGNUM Уходящий 2020 год не оправдал ожиданий держателей и разработчиков криптовалют, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»), при этом он допускает, что за криптой есть будущее.

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«Говоря о стартовавшем в финансовую высь биткоине, важно не увлекаться. Арифметика говорит нам, что с декабря 2017 года до середины декабря 2020 года биткоин показал доходность в 3,8%. Это за три года. Один из худших активов для инвестиций — это вам скажет любой экономист», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

По его мнению, после нынешнего ракетного взлета легендарной крипты последует столь же впечатляющее падение, что уже наблюдалось.

«2020 год не оправдал ожидания держателей и разработчиков криптовалют. С провалом дуровского грама и цукерберговской либры, стало ясно, что криптоденьги по-прежнему не являются ни нормальными деньгами, ни средствами сбережения. Единственное, для чего они годятся — спекулятивная игра», — рассуждает парламентарий.

Кроме того, по его словам, криптовалюта — это основное платежное средство даркнета — криминально-теневой экономики, и никакой цифровой юань пока мировую экономику в обратном не убедил.

«Возможно, за криптой по-прежнему будущее. Но в этом году оно точно не настало», — заключил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вместе с тем акции крупных технологических компаний США, а также криптовалюты принесли наибольшую прибыль инвестфондам в 2020 году, пишет Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Morningstar. Учитывались данные паевых инвестиционных фондов (ПИФов) и биржевых фондов.