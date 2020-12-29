29 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

В начале месяца правительством России в установленный президентом беспрецедентно краткий срок был принят комплекс решений по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания. В СМИ и соцсетях в позитивном ключе обсуждается возможность введения продуктовых карточек для нуждающихся. Насколько оправданы эти меры?

Андрей Сафонов, , 13:56 — REGNUM Прежде всего, следует отметить решительный настрой властей на решение проблемы доступности продовольствия для населения. Так, в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации РФ глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников напомнил, что Совфед РФ рассмотрит закон, дающий правительству РФ дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары: «Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают».

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Правомерность жесткой позиции властей, пусть пока на уровне риторики, объясняет (помимо сути проблемы — роста цен на еду) и завышенная самооценка собственных финансовых возможностей населения, как можно видеть в данных исследования Института социологии ФНИСЦ РАН, проведенного в этом году.

«Вы к какому классу себя относите?», по данным исследования Института социологии ФНИСЦ РАН, лето 2020 г., % © ИА REGNUM

Так, в ходе исследования выяснилось, что к бедным причисляет себя чуть более трети опрошенных (35%), а к богатым — 15%. 50% респондентов заявили себя как о среднем классе.

Но при опросе тех, кто называет себя средним классом, выяснилось, что сбережения имеются только у 17,9% респондентов этой группы, дополнительное жильё есть у 12,6%, дачи — у 29%, а платная медицинская страховка — у 6,3%. То есть россияне, похоже, сильно завышают свой реальный статус.

В этой связи весьма показательно распределение мнений жителей России о динамике их доходов в текущем году. А они отнюдь не безоблачны даже среди граждан с весьма высокой (и востребованной рынком) квалификацией. А среди более широкой (пусть и менее «прицельной») аудитории настроения куда как хуже.

«Как изменились Ваши доходы в 2020 году?», по данным международной рекрутинговой компании Hays в России, % © ИА REGNUM

По данным «Исследования рынка труда России в 2020 году» международной рекрутинговой компании Hays в России, доходы 32% респондентов уменьшились, 38% — не изменились, а у 38% даже выросли. Следует отметить, что в исследовании, проходившем с октября по декабрь 2020 года, приняли участие 4385 профессионалов и 545 работодателей — представителей российских и зарубежных компаний, ведущих свою деятельность в РФ. То есть люди с квалификацией выше средней.

«Ваш доход в 2020 году упал или вырос?», по данным опроса Telegram-канала «Москва сейчас», % © ИА REGNUM

По данным опроса Telegram-канала «Москва сейчас» на 28.12.2020 18:24 МСК, в котором приняли участие 8730 человек, ситуация выглядит более радикально. Так, доходы уменьшились у 41% опрошенных, у такого же количества — не изменились, а выросли только у 18% респондентов.

Очень наглядно уровень достатка наших сограждан, включая столь многочисленный «средний класс», демонстрируют данные SMS-опроса телеканала ОТР, проведенного вечером 23 декабря.

«Вы покупали в этом году что-то кроме продуктов?», по данным SMS-опроса телеканала ОТР, скриншот от 23 декабря 2020 года, 21:55 МСК

На вопрос телеканала «Вы покупали в этом году что-то кроме продуктов?» 80% ответили отрицательно. «Нет, только еда, квартплата и налоги» — видим мы комментарий одного из респондентов в бегущей строке.

И эти данные — отнюдь не единственный источник существующего восприятия нашей современной действительности, данной нам в ощущениях, иногда — ошибочных.

Так, СМИ сообщали об обращении главы комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлии Оглоблиной в кабинет министров РФ с предложением ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малообеспеченных семей. Однако практически сразу, 21 декабря Юлия Оглоблина сообщила ТАСС, что не предлагала вводить продуктовые карточки для малоимущих граждан в РФ, а ее инициатива направлена только на адресную и целевую помощь таким россиянам. Что сути, в общем-то, не меняет.

Надо отметить, что это была не первая попытка заставить исполнительную власть реагировать на объективную реальность бюджетными мерами. Так, 25 сентября 2019 года глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил о разработке депутатами законопроекта о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам. Но и тогда нашим законотворцам тоже что-то помешало.

Как пишет 21 декабря Telegram-канал «Толкователь», продуктовые карточки для бедных «давно назрели». Даже есть величина этой продуктовой карточки на месяц: официальная величина прожиточного минимума в продуктах. Сейчас она составляет 4,6 тыс. руб. в месяц. Это совсем немного — всего 50 евро в месяц, но тут главное — начать.

Это реально сделать, причём с выгодой для экономики. К примеру, в США продуктовые карточки — «фудстампы» — это вовсе не убыточная отрасль, она даёт мультиплицирующий эффект, сообщает Telegram-канал «Политрук 2.0».

Так, согласно данным Открытой Энциклопедии (Open Encyclopedia Project), по американской программе льготной покупки продуктов (англ. Supplemental Nutrition Assistance Program), известной как программа выдачи продуктовых талонов (англ. food stamps), по состоянию на октябрь 2016 года продовольственную помощь получали более 43 млн человек, по 126,13 доллара на человека в среднем. Отвечает за программу министерство сельского хозяйства США, не без выгоды для курируемой профильной отрасли.

То есть продуктовые карточки следовало бы рассматривать как инструмент для решения проблем наиболее экономически уязвимых слоёв населения, весьма и весьма многочисленных. Что способствовало бы не только выгодам крупнейших сетевых ретейлеров — бенефициаров ограничений на экспорт сельхозпродукции, но и самой социальной стабильности. Не говоря уже об электоральных бонусах в наступающем выборном году: наш народ умеет и терпеть, и быть благодарным. Если, конечно, идею о талонах на бесплатное питание или продукты, либо что-то иное в том же смысле не постигнет участь предложения председателя «Единой России», зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о введении в России минимального гарантированного дохода. Что на момент публикации вселяло надежду на будущее и уважение к продвигающей подобную инициативу политической структуре, доминирующей как в парламенте страны, так и на местах… И снова — увы?