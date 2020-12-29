Москва, , 09:50 — REGNUM Сотрудникам учреждений, подведомственных Министерству культуры России, проиндексируют зарплату с учётом инфляции в 2021 году. Об этом министр культуры Ольга Любимова заявила 29 декабря журналистам.

Она подчеркнула, что Минкульт не намерен снижать финансирование подведомственных учреждений. Их фонд оплаты труда будет увеличен с учетом инфляции, добавила министр, но не назвала точных сумм.

Любимова добавила, что 2020 год был тяжелейшим из-за пандемии коронавируса, всех беспокоил вопрос о возможном снижении зарплат. Индексация в таких условиях явится «одним из главных подспорий» для учреждений культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России инфляция по итогам 2020 года составит 4,6−4,9%. С 1 октября зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений проиндексированы на 3%.

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