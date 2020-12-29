Москва, , 09:13 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Citroen, DS на российском рынке ООО «Пежо Ситроен Рус» объявил об отзыве на ремонт более 100 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат 113 автомобилей Citroen C3 III, C4 II, DS3, DS5, выпущенных в сентябре-октябре 2012 года.

«Причина отзыва транспортных средств: возможное изменение характеристик газа, вызванное продолжительным воздействием повышенной влажности и повышенной температуры, в сочетании с возможной некорректной работой устройства заполнения подушки безопасности из-за колебаний повышенной температуры, может приводить к растрескиванию и разделению на фрагменты активирующего устройства при срабатывании подушки безопасности», — говорится в сообщении.

На машинах C3 III, DS3, попавших под отзыв, проверят и, при необходимости, заменят подушки безопасности. Автомобили C4 II, DS5 также будут проверены на неисправность и, при необходимости, заменят подушки безопасности водителя — на подушки безопасности нового типа.

Ранее стало известно об отзыве в России 144 машин Fiat Ducato.

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