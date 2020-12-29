Тбилиси, , 09:09 — REGNUM В Грузии в 2020 году с августа по конец декабря экспортировали 8 тыс. тонн яблок, что в 14 раз больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства страны.

По данным ведомства, выручка за проданный урожай за указанный период составила $3,1 млн. Сообщается, что почти всё было продано в Россию.

«Яблок, собранные в этом году, в основном экспортировались в РФ — 7,6 тыс. тонн. Кроме Российской Федерации, урожай экспортируется в Казахстан, Армению, Венгрию, Туркмению, Сингапур и Гонконг», — говорится в сообщении минсельхоза.

Стоит отметить, что в Грузии с 2015 года действует программа поддержки аграриев «Посади будущее». При её поддержке было создано 1128 гектар яблоневых садов. Также власти Грузии приняли меры по сокращению бюрократических барьеров при экспорте урожая. Для фермеров введена система приёма документации «одно окно».

Читайте ранее в этом сюжете: Объем экспорта фундука из Грузии вырос более, чем на 40% — минсельхоз