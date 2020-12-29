Нур-Султан, , 09:00 — REGNUM В Казахстане долг работодателей по заработанной плате составил 724 млн тенге ($1,23), что на 49% меньше, чем в начале года. Об этом 29 декабря заявил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов на заседании правительства.

По его словам, в республике трудоустроены 650 тыс. наемных работников в 324 тыс. компаниях. Министр отметил, что средняя заработная плата в Казахстане в 2020 году увеличилась на 6,5%.

Нурымбетов добавил, что самые большие долги по зарплате наблюдаются в Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Алма-Атинской области. С начала 2020 года инспекторы труда помогли погасить задолженность в размере 4,2 млрд тенге ($10 млн). Защищены права 30 тыс. работников, сказал министр.

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