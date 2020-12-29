Москва, , 07:42 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» к Татьяне Гуровой. В рамках спора было обращено взыскание на принадлежащие ответчику обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», который входит в дивизион группы «Эксперт» — издателя журналов «Русский репортёр» и «Эксперт». Если вердикт не будет обжалован, то акции продадут с публичных торгов, передаёт ИА REGNUM.

Судья решил «обратить взыскание на принадлежащие Гуровой Татьяне Игоревне обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» в количестве 45 497 695 штук путём их реализации с публичных торгов, установив начальную цену предмета залога в размере 15 343 570 руб. 20 копеек».

В основе дела лежал кредит от 2013 года, выданный АО «Группа Эксперт». Кредитная линия составляла 550 млн рублей.

Напомним, ранее «ВЭБ.РФ» обратился с банкротными исками к трём юрлицам холдинга. В отношении АО «Коллектив редакции Эксперт» и ООО «Торговый дом группа Эксперт» несколько месяцев назад были введены первые этапы в процедуре банкротства — наблюдение. 15 декабря 2020 года этот этап ввели и в отношении ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт».