Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Отмена таможенных пошлин США на некоторые медицинские принадлежности из Китая продлена американскими властями до 31 марта 2021 года, говорится в уведомлении в федеральном сборнике официальных документов правительства страны.

Речь, в частности, о медицинских халатах, одноразовых перчатках, простынях, пакетах для отходов и других принадлежностях, используемых для борьбы с пандемией. Мораторий должен был завершиться 1 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США не планируют вводить новые пошлины на товары из Китая, которые ввозятся в США.

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