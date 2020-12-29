Тяньцзинь, Китай, , 06:56 — REGNUM Тяньцзиньский индекс контейнерных перевозок Китая (TCI), являющийся индуктором активности международных контейнерных перевозок на севере Китая вырос, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Индекс TCI составил 1779,86 пункта по данным на 29 декабря, что на 1,04% больше, чем за предыдущий рабочий день. статистические выборки индекса охватывают 19 международных морских маршрутов, исходящих из порта Тяньцзинь до портов Европы, Средиземноморья, Америки, Азии и Персидского залива.

Будучи суб-индексом Тяньцзиньского индекса судоходства, TCI публикуется каждый рабочий день и впервые был представлен в сентябре 2010 года. Он одобрен Тяньцзиньским центром международной торговли и судоходства в городе Тяньцзине на севере Китая.