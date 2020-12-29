Ростов-на-Дону, , 03:18 — REGNUM Калининградскому авиаперевозчику предстоит выплатить крупную сумму Ростовскому вертолётному производственному комплексу ПАО «Роствертол» имени Б. Н. Слюсаря. Ростовский арбитраж удовлетворил иск последнего на сумму 678,12 млн рублей. Вердикт судьи ещё могут оспорить, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе рассмотрения дела истец отказался от части требований и к дате вынесения вердикта уже не просил о расторжении договора №ПВ-26/17−007СКОЛ от 26 июня 2017 года и обязании возвратить имущество.

Судья Меленчук взыскал со «Скола» 678 120 000 рублей, из которых 642 240 000 рублей — задолженность, 35 680 000 рублей — пени, 200 тыс. рублей — судебные расходы по оплате госпошлины.

Спор слушался с конца января 2020 года.

Напомним, авиакомпания «Скол» в октябре 2020 года выиграла тендер на оказание авиационных услуг по перевозке пациентов в Брянской области.