Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Закон о продукции военного назначения периода Корейской войны (1950−1953) намерен применить в США для увеличения масштабов производства вакцин от COVID-19 кандидат на пост главы Белого дома, демократ Джо Байден. Об этом заявила представитель его штаба Селин Граундер в интервью телеканалу CNBC.

По ее словам, эти планы политик начнет реализовать сразу же поле своей инаугурации. Кроме вакцин расширение должно охватить выпуск средств защиты, тестов для выявления коронавируса SARS-CoV-2 и материалов для производства самих вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле действующий президент США Дональд Трамп задействовал закон о производстве продукции военного назначения для того, чтобы Пентагон смог выпустить более чем 39 млн респираторов типа N95.

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