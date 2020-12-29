Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Законопроект об увеличении с $600 до $2 тысяч размера выплат американским гражданам, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса, одобрила Палата представителей Конгресса США. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Эту инициативу поддержали 275 парламентария, а против выступили 134 конгрессмена. Предложение об увеличении уровня выплат исходило от действующего президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете США на 2021 финансовый год на сумму $2,3 трлн. Документ предполагает выделение в общей сложности $900 млрд на меры по стимулированию экономики США, включая и выплаты американским гражданам в размере $600.

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