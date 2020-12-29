Нью-Йорк, США, , 02:34 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 декабря ростом, обновив в течение дня свои максимумы на оптимизме участников в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом проекта бюджета на 2021 финансовый год, в который также включён пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии коронавируса.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones прибавил 204,10 пункта (0,68%), до уровня 30 403,97 пункта. S&P 500 подрос ещё больше — на 32,30 пункта (0,87%), до уровня 3735,36 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 94,69 пункта (0,74%), до уровня 12 899,42 пункта.

Цена на февральские фьючерсы на нефть WTI понизилась на 1,10%, до уровня $47,70 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США обновили исторические максимумы в ходе торгов 28 декабря, на волне оптимизма после принятия закона о помощи американской экономике на $2,3 трлн.

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