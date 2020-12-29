Тегеран, , 09:02 — REGNUM По словам представителя таможенной службы Ирана Рухоллы Латифи, за последний иранский календарный месяц Азар (закончился 20 декабря) товарооборот с различными странами мира составил 7,3 миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 декабря.

Латифи отметил, что экспорт Ирана составил за этот период около 3,6 миллиарда долларов, в то время как остальные 3,7 миллиарда долларов товаров были импортированы Ираном из других стран. По его словам, товарооборот Ирана в месяц Азар показывает рост на 17% по сравнению с предыдущим месяцем.

«Месяцем ранее товарооборот Ирана составлял 6,3 миллиона долларов, когда страна экспортировала около 3,2 миллиарда долларов товаров и импортировала почти 3,1 миллиарда долларов», — сообщил чиновник.

По словам Латифи, Китай, Ирак, ОАЭ, Турция и Афганистан были соответственно первыми пятью направлениями экспорта иранских товаров в течение последнего месяца. Он также заявил, что Китай, ОАЭ, Турция, Индия и Германия были первыми пятью странами, которые экспортировали товары в Иран в течение соответствующего периода.