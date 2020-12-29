Тегеран, , 09:08 — REGNUM 27 декабря президент Ирана Хасан Рухани объявил, что правительство не только нацелено на ежедневный экспорт 2,3 миллиона баррелей нефти, но и ожидает, что министерство нефти страны подготовит почву для дальнейшего увеличения этого объема. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Любая имеющаяся возможность должна быть использована для того, чтобы помочь Ирану реализовать нефтяной экспорт», — заявил президент на экономической сессии, состоявшейся в Тегеране. Говоря об экономической войне США против Ирана, Рухани отметил, что бюджетный законопроект на следующий финансовый год, представленный правительством в парламент, фокусируется на эффективной борьбе с американскими санкциями.

«Этот план поможет свести на нет действие санкций, улучшить благосостояние и устранить препятствия на пути производства», — сообщил иранский президент.

Говоря об условиях, созданных в стране из-за пандемии и санкций США, Рухани заявил, что правительство в последнее время предприняло достаточно серьезные шаги для удовлетворения основных потребностей народа.