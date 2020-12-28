Берлин, 28 декабря 2020, 21:54 — REGNUM Завершены работы по строительству 2,6-км участка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии, сообщает 28 декабря агентство DPA со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.
«Мы завершили данные строительные работы», — цитирует Интерфакс пресс-службу Nord Stream 2 AG.
В данный момент трубоукладчик «Фортуна» встал на рейде морского порта Висмар вместе с судами снабжения «Катунь» и «Умка».
По утверждению DPA, в середине января 2021 года начнется укладка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании.
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