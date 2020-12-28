Милан, Италия, , 20:42 — REGNUM Если правительство Италии полностью отменит введенный весной 2020 года запрет на увольнения, число рабочих мест в малом и среднем бизнесе страны может сократиться на 10%, передает Mediaset в понедельник, 28 декабря, со ссылкой на оценки участников рынка.

Запрет был частично снят в середине 2020 года (в течение нескольких месяцев увольнять не разрешалось никому), но в отношении тех компаний, которые получают государственную поддержку, запрет был сохранен.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.