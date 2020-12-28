Москва, , 19:16 — REGNUM Лондон

Подписанное накануне европейского Рождества торговое соглашение между Великобританией и Европейским союзом поставило точку в девятимесячном переговорном процессе о правилах и условиях ведения торгово-экономических отношений после Брекзита — выхода Британии из ЕС. Так называемый жёсткий Брекзит (выход без договора) не состоялся, и этот факт горячо приветствуется британским бизнес-сообществом.

Новое торговое соглашение начнет действовать с 1 января 2021 года.

Основные положения торгового договора между Лондоном и Брюсселем предусматривают:

• отсутствие торговых пошлин и нетарифных барьеров;

• таможенное оформление товаров и их досмотр при пересечении границ, наличие фитосанитарного контроля для продуктов питания;

• наличие независимой от Европейского суда британской правовой системы, что принципиально при решении экономических споров.

Заключенное торговое соглашение является компромиссным, предусматривающим уточнения и пересмотр неохваченных соглашением правовых отношений, например:

— на рынке труда (паспортно-визовый режим, сертификация труда специалистов);

— в финансовом секторе (единое регулирование в области оборота ценных бумаг, банковских и иных операций);

— взаимном участии в научных и образовательных проектах (80-миллиардном европейском космическом проекте «Горизонты» (Horizon)) и т.д.

Несмотря на наличие «недоработок» в соглашении, британское бизнес-сообщество восприняло его подписание положительно. 30 декабря торговый договор будет рассмотрен и, по всей вероятности, утверждён британским парламентом. До февраля 2021 года своё решение примет европейский парламент.

Европейский союз является крупнейшим торговым партнёром Великобритании. В 2019 году объём британского экспорта товаров и услуг в ЕС составил 294 млрд английских фунтов стерлингов, что составляет 47 процентов всего внешнеторгового оборота страны. Почти половину оборота (374 млрд. фунтов стерлингов) занимает импорт в Соединённое Королевство из 27 стран европейского блока.

Политическое руководство Великобритании ведёт активную работу по заключению двусторонних внешнеторговых договоров со странами вне Европейского союза. Приоритет отдаётся ведущим торговым партнёрам, на которые выпадает до 80 процентов внешнеторгового оборота Соединённого Королевства, в частности Австралии, США, Турции, Японии — всего 51 стране.

Уже подписаны соглашения с рядом стран: Израилем, Канадой, Южной Кореей, Египтом. Австралия, Новая Зеландия, Турция и США находятся в стадии переговоров.

Оставшиеся 20% приходятся на такие страны, как Российская Федерация, Индия и ряд других, подписание двусторонних торговых соглашений с которыми на данном этапе не рассматривается.

Вместе с тем для недавно созданной при министерстве внешней торговли Великобритании Службы по привлечению международных инвестиций Россия является одной из приоритетных стран. В отсутствие двустороннего экономического соглашения российские экспортные товары и услуги при поставке в Великобританию будут облагаться по стандартным тарифам UK Global Tariff, а торговля вестись по правилам Всемирной торговой организации.

UK Global Tariff предусматривает снижение или обнуление ввозных ставок для большинства из более чем 6000 позиций неевропейских товаров. До 60% товаров не будут облагаться пошлиной, в их числе: медные легированные трубы, товары личной гигиены, лакокрасочные изделия, зеркала, фармацевтические товары и медицинское оборудование.

Последнее обстоятельство создаёт благоприятные условия для ускорения роста товарооборота между Россией и Великобританией. Российским компаниям, поставляющим товары со складов в Европе, необходимо быть готовыми к новым условиям экспорта на территорию Великобритании.

Брюссель

В течение нескольких лет с большим вниманием европейский бизнес и торговые палаты следили за развитием событий Брекзита. Со дня исторического референдума о выходе из ЕС прошло 1600 дней, и только за неделю до окончания переходного периода появился «зеленый свет» в конце этого длинного и запутанного тоннеля.

Как сообщают европейские источники, последние дни переговоров по деталям будущих торговых и логистических отношений были очень напряженными, и только в последний момент переговорщики из Великобритании пошли на компромисс по спорным вопросам, в первую очередь по вопросу рыболовства, имеющему большое политическое и социальное значение для ряда государств-членов. В их числе — Франция, Нидерланды, Дания и Ирландия, для которых камнем преткновения стал доступ в британские территориальные воды.

На настоящий момент стороны пришли к следующему соглашению: Великобритания получает статус независимого прибрежного государства и возможность принимать решения о доступе к своим территориальным водам и рыбопромысловым участкам, но в течение еще нескольких лет суда Евросоюза смогут ловить рыбу в водах Великобритании.

Переходный период по согласованию новых правил по рыболовству составит пять с половиной лет и будет поэтапным. Такое решение руководства Великобритании не было поддержано единогласно, в частности, Шотландия назвала такой подход плохим решением, которому придется следовать.

Главным результатом достигнутых в декабре договоренностей между ЕС и Великобританией является избежание варианта «no deal», который мог привести к коллапсу торговых отношений, разрыву цепочек поставок без согласованных, понятных и прозрачных правил и стандартов.

Президент Европалаты Кристоф Ляйтл приветствовал достижение конструктивного соглашения с Великобританией. В своем обращении к европейскому бизнесу он отметил, что торговые отношения с Великобританией будут меняться согласно договорённостям, и палаты должны работать рука об руку с бизнесом, чтобы помочь и поддержать в период адаптации к новой реальности.

Представитель ТПП РФ в Российско-Британской торгово палате (г. Лондон) Сергей Аверин.

Региональный представитель ТПП РФ в странах Бенилюкса и Франции Елена Медведева.