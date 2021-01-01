Москва, , 03:31 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России выросли акцизы на бензины, дизельное топливо, моторные масла и средние дистилляты на уровень инфляции, сообщает ИА REGNUM. Рост составит 4%.

Цены на бензин Горбаруков Александр © ИА REGNUM

Ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и моторные масла в начале 2021 года повысятся на 4% по сравнению с 2020 годом, до 13 624 рублей за тонну для бензинов ниже 5 класса, до 13 262 рублей за тонну для бензина 5 класса, до 9188 за тонну для дизельного топлива, до 5841 рубля за тонну для моторных масел.

Минфин ожидает поступления в 2021 году в бюджет доходов от акцизов в размере 0,8 трлн рублей. В пользу региональных бюджетов направляется до 75% сборов.

Средства идет в дорожные фонды и на безопасность дорог.

Вместе с тем в 2019 году президент РФ Владимир Путин заявил, серьезно ограничивать рост цен на моторное топливо неправильно, так как это будет тормозить развитие нефтепереработки в стране.