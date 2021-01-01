Москва, , 02:59 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России начинает действовать «налоговый манёвр» для компаний, работающих в сфере информационных технологий, сообщает ИА REGNUM.

Налог на прибыль для IT-компаний снизится до 3%. Они также будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. В Пенсионный фонд России (ПФР) они будут отчислять 6%, в ФСС — 1,5%, в бюджет ОМС — 0,1%.

Льгота по страховым взносам будет бессрочной.

Условием для получения налоговых преференций будет доля выручки от реализации услуг в совокупной выручке от организации — 90%, отметили ранее в Минфине.

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