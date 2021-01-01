Москва, , 02:41 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступили в силу норы об обязательной маркировке товаров легкой промышленности, сообщает ИА REGNUM. С 1 февраля запрещается перевозить и хранить текстиль без марок.

Маркировке подлежат блузки, блузы и блузоны для женщин и девочек, а также куртки, пальто, накидки, плащи, ветровки для любого пола и возраста. Маркировка коснется белья: постельного, столового, туалетного и кухонного.

Не подлежит маркировке белье нательное, чулочно-носочная продукция и другие товары, коды которых не упомянуты в нормативных актах о продукции легкой промышленности.

Участники оборота товаров будут обязаны вносить в систему «Честный знак» сведения о маркировке этих товаров, а также о вводе в оборот, их обороте и выводе из оборота. До 1 февраля разрешена маркировка остатков, нереализованных до 1 января.

Секонд-хенд маркировке не подлежит, если он ввезен в РФ или производится в России под другими кодами.