Москва, , 02:11 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступили новые правила налогообложения в рамках соглашений с Кипром, Мальтой и Лихтенштейном, сообщает ИА REGNUM.

Нормы начали действовать в рамках ратификации соответствующих двусторонних соглашений.

Изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения по схемам, с помощью которых большая часть доходов российского происхождения по сути выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию. Положения устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15% с рядом исключений.

Ранее налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов этих стран из России можно было снизить до 5% или 10%, а на проценты по займам — до 0%.