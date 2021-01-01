Москва, , 00:08 — REGNUM С 1 января с процентного дохода по вкладам, полученного в 2021 году и превышающим 42,5 тыс. рублей, придется заплатить подоходный налог — 13%, сообщает ИА REGNUM. Налог надо будет платить и с остатков на счетах.

НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода.

Необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января конкретного года.

При расчете НДФЛ не будет учитываться доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу.

Изменение порядка обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов в виде процентов по вкладам разъяснил Минфин. Речь идет о суммарном доходе по всем вкладам одного физлица, вне зависимости от валюты, сроков и числа банков, в которых они размещены. Неважно, когда был открыт вклад, важен только факт начисления процентов именно в 2021 году.

При этом, уточнили в Минфине, если проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором было зачисление этих процентов.

Гражданам не нужно будет специально декларировать доходы по вкладам, Федеральная налоговая служба (ФНС) сама все рассчитает по данным из банков и направит уведомление. Уведомление о необходимости заплатить налог придет осенью 2022 года вместе с уведомлением о налоге на квартиру, дачу и автомобиль.

До 2021 года налог по депозитам нужно было платить только в том случае, если процентная ставка по вкладу превышала ключевую ставку ЦБ плюс пять процентных пунктов: с этого «превышения» резидентам нужно было заплатить налог в 35%, нерезидентам — 30%. При ставке ЦБ 4,25%, налогооблагаемая база начиналась с 9,25% и выше.