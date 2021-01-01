Москва, , 00:07 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о переходе ан прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает ИА REGNUM. Нормы применяются в отношении доходов, полученных начиная с 1 января 2021 года.

Отказ от плоской шкалы НДФЛ подразумевает рост с 13% до 15% ставки НДФЛ, причем нормы коснутся доходов граждан, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год (это около 416 тыс. рублей в месяц).

При этом платить такой повышенный налог коснется не всех доходов. Мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды).

При этом ставка в 13% сохраняется для доходов физлиц — налоговых резидентов РФ от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем, по доходам в виде стоимости имущества (за исключением ценных бумаг), полученного в порядке дарения, а также по подлежащим налогообложению доходам, полученным такими физическими лицами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению.

Закон разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на формирование дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми угрожающими жизни и хроническими заболеваниями, включая редкие (орфанные).

Ранее депутаты Госдумы фракции ЛДПР предложили освободить от НДФЛ тех, кто получает доход в размере менее двух МРОТ, однако профильный комитет по бюджету и налогам инициативу не поддержал.

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