Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, который меняет расчет прожиточного минимума, сообщает ИА REGNUM.

Прожиточный минимум на душу населения в целом по России составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля.

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2021 года впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Законом соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ устанавливается в размере 109%, величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ — в размере 86%, величины прожиточного минимума для детей в целом по РФ и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ — в размере 97%.

Кроме того, регионы получают право устанавливать величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения дифференцированно с учетом социально-экономических особенностей и природно-климатических условий местностей, расположенных в конкретных субъектах РФ.

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