Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о федеральном бюджете на 2021−2023 года, сообщает ИА REGNUM.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Главный финансовый документ страны на очередные три года учитывает базовый вариант прогноза социально-экономического развития государства на этот период. Предполагается, что инфляция в этот период не превысит 4%. Курс валют составит в среднем до 72,4 рубля за доллар в 2021 году, до 73,1 рубля — в 2022 году и до 73,8 рубля — в 2023 году.

Запланировано, что доходы бюджета составят 18,8 трлн рублей, расходы — 21,52 трлн рублей, таким образом, госсмета является дефицитной, дефицит составит 2,75 трлн рублей, то есть 2,4 ВВП.

В правительстве ожидают роста экономики на 3,3%, прогнозный объем ВВП составит 115,53 трлн рублей.

На реализацию национальных проектов предполагается потратить 2,25 трлн рублей. В Госдуме подчеркивают, что в законе заложены средства на все социальные обязательства.

«Мы еще раз подчеркиваем, что все социальные обязательства государство, несмотря на ситуацию с пандемией, с кризисом в экономике, будут выполнятся», — сказал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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