28 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Константин Черепанов, , 18:40 — REGNUM Пакет стимулов в США принят, несмотря на противоречия с позицией Дональда Трампа. В прошлые выходные, 19−20 декабря,обе палаты Конгресса США достигли компромисса по поводу нового пакета стимулирующих мер в объёме $900 млрд. Быстрому принятию пакета стимулов помешала позиция действующего президента США, который отправил проект помощи на доработку, аргументировав позицию недостаточным, по его мнению, объемом стимулов для населения. Трамп предложил повысить выплаты до $2000 на человека против $600 в прошлой версии закона. Данный фактор мешал предновогоднему росту индексов: S&P 500 — 0,5% (неделя к неделе), Nasdaq всего +0,3% н\н. В итоге Дональд Трамп всё же согласился с позицией Конгресса и в это воскресенье, 27 декабря,подписал пакет стимулирующих мер в текущем виде.

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Здание Конгресса США Martin Falbisoner

Также было подписано торговое соглашение между ЕС и Великобританией: со следующего года Великобритания покидает таможенный союз с ЕС, единый рынок между Европой и Великобританией перестанет существовать 1 января. Подписание соглашения способствовало росту европейских индексов (EURO STOXX +2,6% н/н).

С 21 по 27 декабря прирост новых случаев COVID-19 в мире стабилизировался и находился вблизи отметки в 600 000 случаев в день, при этом показатель смертности находится на максимальных значениях — на среднем уровне 12 000 смертей в день. Больше всего случаев было зафиксировано в США, но необходимо отметить, что наблюдались первые признаки улучшения ситуации и средний ежедневный прирост находился ниже 200 000 человек в день. В большинстве европейских стран ежедневный прирост случаев находился в пределах 10 000 человек в день. Однако в Великобритании после стабилизации в ноябре количество новых случаев обновило предыдущие максимумы и держится выше отметки 30 000 случаев в день. Одной из причин столь высокого роста может быть новая мутация COVID-19, более заразная, чем распространенный до этого в Европе штамм.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Доходность 10-летних трежерис снизилась на 2 б.п. до 0,92% на фоне желания инвесторов снизить риски на период отпусков, несмотря на одобрение нового пакета помощи и рекордное чистое новое размещение казначейства США на этой неделе (28 декабря — 3 января) на $188 млрд. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB также снизилась на 2 б.п.

Центральный банк Турции вернулся к классической монетарной политике. После обесценения лиры до новых максимумов (более 8 за 1$) и разгона инфляции до уровня существенно более 10% президент Турции Рейджип Эрдоган сменил главу Центрального банка около 2 месяцев назад. Первым шагом новый глава регулятора упростил систему ставок фондирования ЦБ вместе с повышением ключевой ставки до 15%. После новых данных по инфляции ставка была повышена снова до 17%. Данные шаги воодушевили инвесторов, что привело к падению турецкого CDS с 400 до 316 б.п. Также новый глава ЦБ объявил об увеличении золотовалютных резервов, что, на наш взгляд, является позитивным сигналом в свете их фактического обнуления в этом году.

Наджи Агбал, глава Центробанка Турции Tcmb.gov.tr

2020 год стал испытанием для всего мира: более 80 млн человек заразились COVID-19, целые отрасли полностью приостанавливали деятельность, протекционистская политика крупнейших государств существенно усилилась. Выборы в США добавляли неопределенности рынкам. Быстрая реакция регуляторов и существенные экономические стимулы (более $8 трлн в США и €1,5 трлн в Европе) позволили сгладить падение экономики и обеспечили восстановление фондового рынка до предкризисных значений уже в этом году. В результате, по нашим прогнозам, мировая экономика сократится на 4% в 2020 г. Крупнейшие страны потеряют 3−6% ВВП. Отправив мировую экономику в пике, кризис 2020 всё же оказал позитивное влияние на некоторые отрасли (online-торговля, платежный бизнес, IT, развлечения и другие) и создал или усилил позитивные тренды, которые обеспечат лидерам отраслей существенные темпы роста выручки в ближайшем будущем.