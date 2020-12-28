Рустави, , 15:54 — REGNUM Турецкая компания «Аджара текстиль» открыла в грузинском городе Рустави новую фабрику «Картли текстиль». Об этом 28 декабря сообщает агентство «Новости Грузия».

По данным журналистов, в церемонии торжественного открытия предприятия участвовал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Все должны понимать, что наши подходы к бизнесу и инвесторам должны быть абсолютно новыми, разными, и каждое рабочее место сегодня представляет большую ценность для страны», — сказал глава грузинского правительства.

Сообщается, что фабрику возвели за пять месяцев. На ней пока работает 700 человек, планируется, что число сотрудников вскоре увеличится до 4 000.

Стоит отметить, что предприятие было создано при поддержке грузинских властей. Турецкая компания получила землю в аренду за символическую сумму 1 лари (менее $1). Из 20 млн лари (около $6,5 млн), которые были инвестированы в проект, половину «Аджара текстиль» получила в кредит от по льготным условиям в рамках государственной программы «Производи в Грузии».

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