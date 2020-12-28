Сеул, , 16:11 — REGNUM Представители Корейской аэрокосмической корпорации (KAI) получили заказ на строительство транспортных универсальных вертолётов Surion (KUH-1) общей стоимостью 1,5 трлн вон (~$1,3 млрд). Об этом сообщает Yonhap News.

Известно, что заказчиком выступает Управление программ оборонных закупок (DAPA).

Вертолёты будут переданы заказчику к 2024 году.

Отмечается, что в этот же день представители DAPA и KAI также подписали контракт на техническое обслуживание и капитальный ремонт вертолётов Surion на сумму 112,1 млрд вон (~$102,1 млн).

Ранее Корейская аэрокосмическая корпорация экспортировала учебно-тренировочные самолёты T-50 и KT-1 в Индонезию, Ирак, Таиланд, Турцию, Перу и Филиппины.