28 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 17:09 — REGNUM Как сообщил Росатом, 23 декабря 2020 года госкорпорация и правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение по тарифообразованию на электроэнергию на строящейся атомной станции малой мощности (АСММ) в поселке Усть-Куйга Усть-Янского улуса.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно договору, правительство Республики Саха (Якутия) обеспечит сбыт электроэнергии АСММ от 40 до 50 МВт и предоставит для станции земельный участок. Срок эксплуатации АСММ составит не менее 60 лет, она в два раза снизит стоимость электроэнергии в Усть-Янском районе Якутии. В основе проекта — реактор РИТМ-200, устанавливаемый на атомных ледоколах новейшей серии «Арктика», где будут установлены шесть РИТМ-200.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сказал, что «атомная станция малой мощности даст качественный толчок развитию арктических районов Якутии, простимулирует развитие промышленности в Усть-Янском улусе и повысит уровень жизни местных жителей».

Айсен Николаев Sakha.gov.ru

Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации «Росатом», отметил: «Реализация этого проекта укрепляет лидирующие позиции Росатома на мировом рынке атомных станций малой мощности. Совсем недавно в промышленную эксплуатацию был запущен плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», и сейчас, буквально несколько месяцев спустя, мы даем старт работам по наземной станции. Важно, что мы применяем у себя и предлагаем нашим зарубежным партнерам надежную, проверенную арктическими условиями реакторную установку РИТМ-200… Уверен, что за станциями малой мощности — большое будущее, как у нас в стране, так и во всем мире».

Минус 10 000 тонн выбросов в атмосферу и снижение тарифа на электроэнергию в 2 раза

Как сообщает Росатом, АСММ ускорит промышленное развитие района: «В перспективе возможно наладить на базе станции производство экологически чистого водорода для нужд транспорта и промышленности… Сооружение станции обеспечит стабильное и чистое энергоснабжение проекта освоения золоторудного месторождения Кючус, расположенного в Верхоянском районе. При строительстве АСММ будет создано до 800 новых рабочих мест».

Станция облегчит и непростую ситуацию с экологией: «Замещение устаревших угольных и дизельных источников генерации энергией с АСММ позволит сократить выбросы CO2 в Усть-Янском районе на 10 тыс. тонн в год».

Дым из труб. ТЭЦ

В Архангельске нужна не реконструкция ТЭЦ, а строительство второй

Проект прокомментировал заслуженный энергетик России, бывший генеральный директор «Архэнерго» Александр Телицын:

«Станция в Якутии будет пилотной, Росатом сделает ее в будущем типовой, — чтобы строить такие же на необжитых пространствах Сибири, Дальнего Востока и мира.

Тариф будет дешевле за счет транспортной составляющей — у ТЭЦ на дизельном топливе, которое завозится за тысячи километров, она значительная.

Реактор РИТМ-200 вырабатывает 175 Мегаватт, и если республика Саха покупает 50 МВт, значит, около 120 МВт могут пойти на развитие производства и снабжение теплом.

Могут ли быть ситуации как в Чернобыле? Любая техника ломается, персонал — это «человеческий фактор», но сейчас на атомных станциях многоуровневая защита, в том числе «от дурака».

В Архангельской области в начале 1970-х, в связи с планами алюминиевого производства, планировалось строительство атомной станции в районе Плесецка. Не сложилось, стройку отменили. В 1980-х готовились строить три опытные атомные станции теплоснабжения — в Нижнем Новгороде, Воронеже и Архангельске. Нигде не построили — сыграл роль «фактор Чернобыля».

Белоярская АЭС

В Архангельской области есть проблема с Архангельской ТЭЦ, износ которой более 80%. ТЭЦ с таким износом зимой — опасная ситуация. На прошлой неделе губернатор Александр Цыбульский встречался в Москве с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым, в том числе по реконструкции Архангельской ТЭЦ. Но капитального ремонта или реконструкции уже недостаточно, из соображений энергетической безопасности Архангельска нужна вторая ТЭЦ. Это предмет договоренности заинтересантов — Газпрома, ТГК-2 и правительства области. На Севере зимой температуры минус 30, и архангелогородцы испытывают терпение Господа Бога.

В стране нет фобии на атомную энергетику, только в отдельных местах, как когда-то в Архангельске. Фобии возникают в местах концентрации атомных источников энергии, как в Северодвинске».