Ново-Огарево, Московская область, , 14:54 — REGNUM Кредит под 2% на восстановление деятельности, который выплачивается только в случае увольнения сотрудников, оказал большой эффект на бизнес в период пандемии. Об этом 28 декабря заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Борис Титов Kremlin.ru

«Это явилось, наверное, самой востребованной мерой поддержки, 38,6% предпринимателей ею воспользовались», — заявил Титов.

«Если 90%, то тогда ты вообще не возвращаешь. И если можно было бы снизить эту планку до 80%, потому что у многих, к сожалению, происходят процессы, которые предприниматели не могут сами контролировать… Например, очень много сегодня людей уходят, поскольку подняли сегодня (пособия по безработице)», — продолжил Титов.

По словам Титова, предприниматели малого бизнеса не всегда могут сдерживать своих сотрудников, которые хотят увольняться и уходить.

«Здесь мы можем посмотреть, это увольнение по собственному желанию или по сокращению. Я попрошу правительство подумать над этим», — ответил Путин.