Сеул, , 14:46 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжает расти на протяжении пяти недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране выросла на 31,7 вон (~$0,029), до 1389,4 вон (~$1,27) за литр.

Известно, что цены на бензин продолжают расти с конца ноября текущего года из-за роста мировых цен на нефть.

Самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1367,8 вон (~$1,25), а самые высокие — в Сеуле (1469,2 вон, ~$1,34).

Между тем, дизельное топливо подорожало на 4,4 воны (~$0,004), до 1203,7 вон (~$1,1) за литр.