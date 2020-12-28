Москва, , 14:43 — REGNUM Несмотря на то, что пандемия коронавируса началась с Китая, по сравнению с другими странами китайская экономика пострадала меньше всех. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала прогноз британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR), авторы которого полагают, что к 2028 году США уступят Китаю место крупнейшей экономики мира.

«Есть веские основания полагать, что прогноз экспертов может реализоваться в указанные сроки. Одна из причин роста китайской экономики — это активное восстановление после пандемии, — сказала Кошелева. — Несмотря на то, что Китай одним из первых пострадал от коронавируса, благодаря строгим мерам, им быстро удалось справиться с проблемой, и китайская экономика пострадала в меньшей степени по сравнению с другими странами. В худшем квартале ВВП Китая снизился на 6,8%. Для сравнения, ВВП США во II квартале снизился на 32,9%. Кроме того, в Китае не вводят повторные ограничения из-за второй волны коронавируса».

Как отметила Кошелева, по прогнозам МВФ, Еврокомиссии и Goldman Sachs, в 2020 году Китай будет единственной страной, чей ВВП покажет рост.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, основные проблемы Китая связаны с тем, сможет ли он переориентировать механизмы своего роста на внутренний спрос.

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