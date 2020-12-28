Киев, , 14:35 — REGNUM С января по ноябрь 2020 года дефицит бюджета Украины составил 119,97 млрд грн или примерно $4,2 млрд, что втрое превышает аналогичный показатель 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной казначейской службы Украины.

Согласно данным ведомства, до начала пандемии коронавируса дефицит бюджета Украины составлял 34,86 млрд грн или почти $1,22 млрд.

Сообщается, что сводный бюджет Украины в январе-ноябре 2020 года выполнен с дефицитом 94,7 млрд гривен ($3,33 млрд). Для сравнения, в 2019 году за аналогичный период дефицит сводного бюджета страны составлял 6,9 млрд грн (примерно $243 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экономиста Юрия Атаманюка, за прошедшие шесть лет средний доход одной украинской семьи сократился на $100 — c $560 до $460.

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