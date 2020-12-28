Красногорск, , 14:06 — REGNUM Все предприниматели, которые надеялись на получение государственной поддержки в период эпидемии коронавируса, ею воспользовались. Об этом 28 декабря заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Больше 50% из них получили поддержку, спасибо большое. Был целый ряд мер поддержки реализован», — заявил Титов.

«Всем, кто надеялся на эту поддержку, удалось её получить, в целом нам удалось сохранить экономическую стабильность в стране», — подчеркнул он.

В то же время общая ситуация в экономике остаётся тяжёлой, признал Титов.