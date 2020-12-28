Тбилиси, , 12:57 — REGNUM Уровень безработицы в Грузии, по итогам 2019 года, составил не 11,6%, как сообщалось раньше, а 17,6%. Об этом говорится в отчете Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 28 декабря на сайте организации.

Ранее в ведомстве сообщили, что перешли на новую методику подсчета уровня безработицы и пересчитают по ней предыдущие периоды. Теперь к самозанятым не относят фермеров, которые большую часть выращенного урожая не продают, а используют для своих нужд.

По новым расчетам, количество самозанятых в Грузии снизилось с 840 тыс. до 397 тыс. Уровень занятости в Грузии составил не 55,7%, как это сообщали ранее, а 42,7%. Таким образом 443 тыс. человек, по новой методике, не попали в категорию «самозанятые».

Стоит отметить, что, в соответствии с расчетами Грузстата по «старой» методике, в Грузии уровень безработицы в третьем квартале 2020 года составил 11,9%. В ведомстве этот показатель также намерены пересчитать.

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