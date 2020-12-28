Киев, , 12:57 — REGNUM Рекордно высокие тарифы на газ установлены для населения Украины, хотя их можно было бы снизить, в том числе за счёт газовых поставок из РФ. Об этом говорится в заявлении украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), обнародованном 28 декабря.

В партии подчеркнули, что в наступившем отопительном сезоне жители страны в полной мере ощутят «весь непрофессионализм и преступные действия» действующей власти — команды президента Владимира Зеленского — в отношении коммунальных платежей.

«Для начала украинцам установили рекордную в истории страны цену на газ — 8 800 гривен ($310) за 1 тыс. куб. м плюс доставка», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

В январе газ подорожает в среднем до 9 875 гривен ($348) за 1 тыс. куб. м без учёта доставки, и средняя цена на газ по стране составит 10 779 гривен ($380). Кроме того, поднимутся тарифы на воду и электроэнергию.

Так, по данным регулятора НКРЭКУ тариф на тепло в 2021 году вырастет в ряде украинских регионов на 49,7% относительно действующих тарифов, указали в партии.

Читайте также: Подарочек под ёлку: на Украине приняли решение о подорожании отопления