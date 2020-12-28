Владикавказ, , 11:41 — REGNUM В Северной Осетии будет реализован крупный инвестиционный проект — строительство зернового терминала. Объект планирует построить в Моздокском районе инвестор из Ирана, сообщили 28 декабря в пресс-службе главы и правительства республики.

Реализация проекта начнется в марте-апреле 2021 года. Вопросы строительства были обсуждены на встрече главы субъекта Вячеслава Битарова и инвестора Акбари Каффаш Аболфазла.

Согласно проекту, мощность зернохранилища составит 136 тыс. тонн. Помимо него будет создан перерабатывающий комплекс по очистке и сушке зерна. После запуска предприятия, будет налажен экспорт зерна в Иран.

«Северная Осетия географически находится вблизи регионов, которые являются крупными производителями зерновых культур в России. Терминал в Моздокском районе поможет сконцентрировать большое количество зерна в одном месте, обработать его и экспортировать напрямую в Иран», — заявил инвестор.