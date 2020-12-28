Чханвон, Южная Корея, , 11:40 — REGNUM 28 декабря в южнокорейском городе Чханвон провинции Кёнсан-Намдо приступили к тестированию первого в мире грузовика-мусоровоза, работающего на водородном топливе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии города.

По их словам, грузоподъемность мусоровоза — 5 тонн.

Известно, что данный автомобиль разрабатывался с 2017 года при участии семи организаций и компаний, среди которых Hyundai Motor и Корейский институт автомобильных технологий (KATECH). Проект оценивается в 10 млрд вон (~$).

Отмечается, что одной заправки в объёме 25 кг хватает на 350 км. Благодаря использованию водородного топлива мусоровоз не выделяет выхлопных газов и сильного шума во время работы.

В 2018 году мэрия города объявила Чханвон «водородным городом». В связи с этим там зарегистрировано наибольшее количество водородных автомобилей по сравнению с другими регионами, а также большим количеством водородных заправочных станций.

В июне 2019 года в Чханвоне ввели в эксплуатацию первых в стране маршрутных автобусов на водороде.