Анкара, , 11:36 — REGNUM В министерстве торговли Великобритании 27 декабря сообщили, что Турция и Великобритания подпишут соглашение о свободной торговле 28 декабря. Это будет первое торговое соглашение, которое Великобритания заключит после подписания торгового соглашения с ЕС. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«На этой неделе мы ожидаем подписания соглашения по координации правил беспошлинной торговли. Так, мы поддержим наши торговые отношения», — отметила в своем письменном заявлении министр торговли Великобритании Лиз Трасс.

По её словам, это придаст импульс появлению тысячей рабочих мест в производстве, автомобильной и сталелитейной промышленности в Великобритании.

«Теперь мы с нетерпением ждем совместной работы с Турцией, чтобы в ближайшем будущем заключить с ней специальное торговое соглашение»,-добавила Трасс.