Москва, , 11:26 — REGNUM В 2021 году объём реализации машин на вторичном рынке России может снизиться на 1% относительно нынешнего года и составить около 5,4 млн машин. Об этом 28 декабря сообщается на сайте агентства «Автостат».

В исследовании отмечается, что в 2022 — 2024 годах в РФ может произойти рост продаж подержанных автомобилей. При этом темпы его будут невысокими. Также эксперты не исключают, что самые большие показатели продаж будут в период с 2023 по 2024 годы.

Аналитики прогнозируют сильное смещение продаж в сторону машин иностранных компаний. Эта ситуация связана с сокращением российского сегмента машин — выбытием устаревших моделей: Lada, ГАЗ, УАЗ, ОКА и ЗАЗ.

Самыми популярными, по мнению специалистов, станут подержанные модели компаний: KIA, Hyundai, Renault, Volkswagen и Skoda.

Ранее было представлено исследование L'Observatoire Cetelem, сделанное совместно с компанией C-Ways, согласно которому в 2020 году продажи новых машин на мировом авторынке сократятся на 17% по сравнению с прошлым годом.

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