Петрозаводск, , 00:11 — REGNUM Арбитраж Карелии 2 февраля 2021 года планирует приступить к рассмотрению многомиллионного иска к министерству финансов Карелии. Истцом в деле выступает администрация Петрозаводского городского округа того же региона, передаёт ИА REGNUMА.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск в суд поступил 22 декабря 2020 года, а 24 декабря его приняла к производству судья Колесова. Петрозаводская мэрия требует взыскать с министерства 16 179 927,2 рубля, но детали спора пока неизвестны.

Напомним, в ноябре 2019 года администрация этого же городского округа выиграла иск к минфину Карелии, взыскав 21 031 965 рублей 50 копеек ущерба, причинённого бюджету Петрозаводского округа. Истец посчитал, что ответчик, который осуществляет функции по составлению и исполнению бюджета Карелии, обязан компенсировать расходы на внеочередное предоставление жилья 12 инвалидам. До подачи иска мэрия письмом потребовала от министерства выплаты компенсации, но получила отказ.

Администрация Петрозаводского городского округа также стала фигурантом другого судебного спора, который 21 января 2021 года будет рассматривать судья Михайлова. Истцом в деле выступает управление Росимущества. Спор касается обязания передать объект недвижимого имущества в федеральную собственность. Третьим лицом в деле является АО «Почта России». Прочие детали спора пока неизвестны.