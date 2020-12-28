Москва, , 10:19 — REGNUM Управление имуществом специальных проектов Минобороны России подало многомиллионный иск к АО «Главное управление обустройства войск». Претензии на сумму свыше 389 млн рублей арбитраж Москвы начнёт рассматривать 21 января 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск от федерального государственного автономного учреждения «Управление имуществом специальных проектов Минобороны РФ» поступил в суд ещё в середине декабря 2020 года. Сумма требований — 389 747 738,03 рубля.

Уточняется, что в деле речь идёт о задолженности по трём договорам займа от 2019 года. По первому долг составляет 231 160 529 рублей 78 копеек, по второму — 50 655 709 рублей 63 копейки, а по третьему — 101 311 419 рублей 26 копеек. Помимо этого, истец также требует взыскать с ответчика неустойку за просрочку возврата займа из расчёта 1/300 ставки рефинансирования, установленной Банком России за каждый день, в том числе с 20 июня 2020 года и до даты вынесения вердикта, и со дня, который следует «за днем вынесения судом решения, до дня, когда ответчик фактически исполнит обязательство».