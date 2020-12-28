Москва, , 10:13 — REGNUM В декабре на российском авторынке подорожала на 40 — 90 тыс. рублей (1,6 — 3,5% по сравнению с прежней стоимостью) вся линейка автомобилей премиального бренда Mini. Об этом сообщается на портале «Цена Авто».

Так, на 60 — 90 тыс. рублей подорожал универсал Clubman. Теперь он продается в России по цене от 2 190 000 до 3 190 000 рублей. Стоимость кроссовера Countryman теперь составляет от 2 240 000 до 3 200 000 рублей.

На 45 тыс. рублей дороже стала начальная версия Mini 5 Door. Теперь она продается за 1 720 000 рублей. А диапазон цен на хэтчбек Mini One теперь составляет от 1 680 000 до 2 380 000 рублей.

Напомним, последний раз повышение цен на машины Mini было зафиксировано в сентябре текущего года. Тогда все модели, кроме Countryman, стали стоить дороже на 45 — 255 тыс. рублей.

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