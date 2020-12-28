Чита, , 10:10 — REGNUM В Забайкальском крае подвели некоторые итоги исполнения национальных проектов. Как сообщает сегодня, 28 декабря, первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер, из более чем из 13 миллиардов рублей, предусмотренных на реализацию мероприятий по национальным проектам, остаток составляет 420 миллионов рублей.

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«Практически все средства сейчас на отработке в казначействе. Небольшие «хвосты» просьба доработать. С контроля эти вопросы не снимать», — поручил Андрей Кефер.

Отдельно первый вице-премьер обратил внимание на мероприятия в сфере образования, где остаток составляет 274 миллиона рублей. Большая часть этих средств была предусмотрена на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Октябрьский города Читы.

Как отмечал Андрей Кефер ранее, отставание при строительстве школы возникло из-за ограничений, введённых в результате распространения коронавирусной инфекции — к работам не смогли привлечь специалистов из КНР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 28 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 26 751 человек, причём 246 из них добавились только за последние сутки.

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