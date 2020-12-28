28 декабря 2020 | Время чтения 2 мин

На январь 2021 года можно прогнозировать незначительное ослабление рубля, которое может иметь место вследствие санкционного давления со стороны США. Какие ещё прогнозы на 2021 год? Подробности в статье кандидата экономических наук, заведующего кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК.

Воронов Дмитрий, , 11:59 — REGNUM Основным фактором, который определяет курс рубля к доллару и евро, является динамика цен на нефть.

Рубль и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Несмотря на то, что в относительно благополучном 2019 году было объявлено об «отвязке» курса российской национальной валюты от нефтяных котировок, пандемия в 2020 году расставила всё на свои места.

Давайте взглянем на динамику курса доллара США к рублю и цен на нефть марки Brent. Очевидна тесная зеркальная (отрицательная) корреляция этих графиков.

В марте-апреле, когда цены на нефть были минимальны, за доллар давали максимальное количество рублей. К концу года, когда цены на нефть отыграли часть коронавирусного падения и приблизились к $50 за баррель, укрепился и рубль.

Динамика курса доллара США к рублю и цен на нефть Brent Воронов Дмитрий

Динамика курса доллара США к рублю и цен на нефть Brent (составлено автором)

В свою очередь, цены на нефть в последние месяцы определяются прежде всего ситуацией с пандемией. Ограничения транспортного сообщения и снижение деловой активности существенно снижают спрос и цены на нефть.

В этом контексте можно надеяться на то, что в январе 2021 года распространение коронавируса замедлится вследствие рождественских каникул.

Кроме того, во многих странах, включая Россию, начинается массовая вакцинация населения от COVID-19, что также даёт основания прогнозировать снижение напряженности эпидемиологической ситуации в мире.

Поэтому я не ожидаю существенного снижения спроса и цен на нефть в январе 2021 года.

В то же время, помимо нефтяных котировок, в последние месяцы стал также проявляться и санкционный фактор давления на курс рубля. В частности, после выборов в США вновь обострилась санкционная риторика в связи с якобы имевшими место хакерскими атаками и намерениями заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2».

Есть и факторы, которые способны поддержать рубль. В частности, продекларированная борьба правительства РФ с ростом цен на продовольственные товары.

Очевидно, что эта кампания не будет иметь успеха в случае новой волны девальвации национальной валюты. Поэтому уверен, что правительство и Центробанк приложат максимум усилий для удержания курса рубля на текущем уровне.

Центральный Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Другим фактором поддержки рубля будет выступать ослабление доллара на мировом валютном рынке, которое имеет место в последнее время. Если ещё летом за евро давали 1,12 доллара США, то сегодня — уже 1,22 доллара США.

Если тенденция на ослабление доллара продолжится, то это также окажет поддержку рублю. А вот по отношению к евро, которое сейчас укрепляется, рубль может девальвироваться в большей степени.

Принимая во внимание всё вышесказанное, полагаю, что на январь 2021 года можно прогнозировать незначительное ослабление рубля, которое может иметь место вследствие санкционного давления со стороны США.

Даже в случае неблагоприятного развития событий девальвация, на мой взгляд, не превысит 3−4%, а рубль будет торговаться в коридоре 75−76 рублей за доллар США.