Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM По итогам трех кварталов 2020 года микрокредитные организации выдали займы на 368,6 млрд тенге ($8,78 млрд), что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 28 декабря сообщает издание Finprom. kz со ссылкой на агентство по стратегическому планированию и реформам.

Во втором квартале 2020 года наблюдался заметный спад кредитования через микрофинансовые организации: в апреле — июне выдано 87,7 млрд тенге ($208,8 млн), что на 10,5% меньше, чем во втором квартале 2019 года.

Почти все микрокредиты выданы физическим лицам. Всего в Казахстане зарегистрировано 1038 микрокредитных организаций, что на 12,7% меньше, чем в конце третьего квартала 2019 года.