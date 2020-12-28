Москва, , 08:35 — REGNUM Рост цен на две модели компании Mitsubishi зафиксировали в России специалисты «Цена Авто» 28 декабря.

Подорожали кроссоверы ASX и Eclipse Cross. Стоимость этих моделей выросла на 30 — 60 тыс. рублей. Теперь базовая версия ASX стоит 1 602 000 рублей, а топовая версия подорожала до 2 082 000 рублей.

Цена Eclipse Cross теперь варьируется от 2 130 000 до 2 476 000 рублей. Отмечается, что остальные модели Mitsubishi продаются пока по прежним ценам.

Напомним, в ноябре модели Mitsubishi в России подорожали на 20 — 110 тыс. рублей. С начала 2020 года по ноябрь включительно дилеры японской марки продали в стране 25 465 автомобилей — на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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