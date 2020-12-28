Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил запрет на создание субъектов квазигосударственного сектора. Об этом сообщили 28 декабря в пресс-службе администрации главы государства.

Мораторий продляется до 31 декабря 2021 года. Запрет не распространяется на компании в социальной сфере, юридические лица, создаваемые в рамках оптимизации действующий организаций.

Кроме того, указ не действует на акционерные общества, в которых государству принадлежит менее 50% акций, а также на компании, создаваемые по поручению президента.

Напомним, в начале декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о продлении моратория на создание квазигосударственных компаний. По его словам, эта мера направлена на снижение доли государственного участия в экономике.

Читайте также: Президент Казахстана ввел мораторий на создание госкомпаний